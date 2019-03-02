احتجاز شخص وتعريضه للعنف يقود أمن البيضاء إلى توقيف ثلاثة أشخاص

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وذلك للاشتباه في تورطهم في احتجاز شخص وتعريضه للعنف واستهلاك المخدرات القوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم كانوا برفقة مساهمين آخرين يتعاطون المخدرات القوية داخل فيلا مملوكة لعائلة واحد منهم، وذلك عندما تقدم منهم الضحية وطالبهم بمساعدة مالية، حيث قاموا باحتجازه وتجريده من ملابسه وإجباره على تنظيف المنزل، قبل أن يقدموا على تعريضه لاعتداء جسدي بواسطة عصى خشبية، بسبب حالة التخدير التي كانوا عليها.

وقد أسفرت إجراءات البحث، حسب المصدر ذاته، عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي والفتاتين، بينما لا يزال البحث متواصلا لتوقيف الشخصين الآخرين اللذين ساهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، أما الضحية فقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الطبية الضرورية.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.