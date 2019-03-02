العثماني يدعو الإدارات العمومية والمقاولات إلى توفير فضاءات للحضانة والرضاعة

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الإدارات والمقاولات، إلى بذل مجهودات لتوفير فضاءات للحضانة وأماكن الرضاعة، منوها بالمقاولات التي تمكنت من الالتزام بمسؤولياتها تجاه المرأة لتساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وتحدث رئيس الحكومة، خلال حفل تسليم جوائز المساواة المهنية، الذي نظمته وزارة الشغل والإدماج المهني، مساء اليوم الجمعة، عن تجربته عندما تحمل مسؤولية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وسجل ضعف إقبال النساء على الترشح في مناصب المسؤولية.

وشدد العثماني على ضرورة التفكير في آليات تمكن المرأة من الجمع بين حياتها الخاصة والمهنية، معتبرا أن “الارتقاء بظروف عمل المرأة يوجد في صلب الارتقاء التنموي، فلا تنمية بدون مساواة بين الرجل والمرأة”.

ووصف رئيس الحكومة، تخصيص جوائز وشهادات المساواة في العمل بـ”الفكرة العبقرية، مادامت ستحث المقاولات على بذل مزيد من الجهد لتوفير الشروط المناسبة لتمارس المرأة عملها بكل أريحية”.