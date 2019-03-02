حسن أوريد: الراهبات سيدخلن الجنة

كشف حسن أوريد، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، أن والدته تربت وتعلمت على يد راهبات مسيحيات في مدينة ميدلت، قبل أن تتزوج من والده، وتنتقل للعيش معه في مدينة الراشيدية.

وأضاف أوريد، الذي حل، أول أمس الأربعاء، ضيفا على طلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، أنه تعمد مرة إحراج والدته في موضوع علاقتها بالمسيحيين، فسألها: «هل الراهبات المسيحيات سيدخلن الجنة أم النار؟»، فأجابته: «لقد كن طيبات، ولا أعتقد أنهن سيدخلن النار».

وحول علاقته بأمه ذات الأصول الأمازيغية، قال أوريد إن الفضل في توجهاته الحداثية يعود بالأساس إلى والدته.