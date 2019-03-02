اتهام زعيمة فرنسية يمينية بنشر صور لعمليات "داعش"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت النيابة العامة في نانتير قرب باريس بمحاكمة زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن، لقيامها بنشر صور على "تويتر" عام 2015 تظهر فيها تجاوزات عنيفة لتنظيم الدولة الإسلامية، حسب ما أفادت اليوم الجمعة مصادر عدة متطابقة.

وتوجه إلى زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف تهمة "بث رسالة تتضمن عنفا يمكن أن يراها قاصرون".

ونشرت لوبن على صفحتها على موقع تويتر في السادس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2015 وبعد أسابيع قليلة على الاعتداءات الدامية التي شهدتها باريس، ثلاث صور تحتوي على مظاهر عنف شديد لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك ردا على الصحافي النجم جان جاك بوردان الذي اتهمته بأنه "يقيم مقارنة" بين تنظيم الدولة الإسلامية وحزبها، الذي كان يدعى في تلك الفترة الجبهة الوطنية.

كما وطالبت النيابة العامة بمحاكمة النائب في حزب التجمع الوطني غيلبير كولار بعد أن اتهم على غرار لوبن بـ"بث صور عنف"، حسب المصادر نفسها.