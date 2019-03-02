انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تصريح لترامب بعد فشل الاتفاق مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 12:46 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في أول تصريح عقب فشل بلاده في التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية، إن علاقته مع زعيمها كيم جونغ أون "جيدة جداً".

وكتب ترامب الذي عاد إلى واشنطن مساء أمس، عبر تويتر: "سعيد بعودتي من فيتنام، مكان رائع"، واصفاً محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي بـ"الموضوعية".

وأضاف: "نعرف ماذا يريدون ويعرفون ما الذي يجب أن نحصل عليه"، و"العلاقات جيدة جداً، سنرى ما الذي سيحصل"، مستعيداً بذلك عبارة لطالما استخدمها عند الحديث عن الملف الكوري الشمالي.

وخلال يومي الأربعاء والخميس، عقد الزعيمان الأمريكي والكوري الشمالي قمتهما في هانوي، وهي الثانية بعد تلك التي عقدت في 12 يونيو 2018، وجرى خلالها التوقيع على اتفاق شامل.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.