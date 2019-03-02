شكرا لقرائتكم خبر عن «تقصي الحقائق»: مادة كيميائية استخدمت في دوما والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت البعثة في تقريرها النهائي، في لاهاي بهولندا، عن التحقيق الذي أجرته بشأن حادث الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة كسلاح في دوما في سوريا في 7 أبريل 2018.
وشملت أنشطة البعثة المتعلقة بهذا الادعاء زيارات ميدانية لجمع عينات بيئية، وإجراء مقابلات مع الشهود وجمع البيانات. كما قامت كذلك بتحليل مجموعة من المدخلات، بما في ذلك شهادات الشهود، ونتائج تحليل العينات البيئية والطبية البيولوجية، والتحليلات السمية والبيئية، ومعلومات رقمية إضافية من الشهود.
وأطلعت البعثة الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على تقريرها بشأن الادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما، وستقدم إحاطة في مقر المنظمة في لاهاي قريبا. كما سيتم تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي.
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