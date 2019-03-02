شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 26 مسلحًا في غارة أمريكية بالصومال والان نبدء بالتفاصيل
واستهدفت الغارة الجوية إقليم هيران بوسط الصومال، أول أمس الخميس، وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات القاتلة بالفعل هذا الأسبوع.
وتشارك القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالي في عمليات مجمعة لمكافحة الإرهاب في الدولة المضطربة بشرقى إفريقيا.
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