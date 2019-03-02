مقتل 9 جنود ماليين بقوة مجموعة الساحل بانفجار لغم

قتل تسعة جنود ماليين في قوة مجموعة الخمس من دول الساحل، الجمعة، في انفجار لغم بآليتهم وسط مالي كما أعلن الجيش المالي على موقعه.

وقال الجيش المالي "انفجر لغم يدوي بعربة للقوات المسلحة المالية من قوة مجموعة الخمس في بولكيسي بمنطقة موبتي".

وذكر المصدر ذاته أن "الحصيلة مقتل 9 عسكريين من القوات المسلحة المالية".

والدول الخمس الأعضاء في مجموعة الخمس هي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.

وقوة مجموعة الخمس المناهضة للإرهابيين تأسست في 2014 بدعم من فرنسا، وتضم حاليا 4 آلاف عنصر على أن تصل إلى 5 آلاف. وقائد القوة الجنرال الموريتاني هانينا ولد سيدي.

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وتقع بولكيسي على الحدود مع بوركينا فاسو.

وقال مصدر عسكري آخر لفرانس برس إن هجوم الجمعة أوقع "جرحى بحاجة إلى علاج عاجل".

وأعلن مسؤول محلي "من زرع الألغام إرهابيون وهم الأعداء الحقيقيون للسلام وعلى الدولة أن تقوم بكل ما في وسعها للقضاء عليهم". واتهم "الإرهابيين بالاستمرار في ارتكاب جرائم لمنع عودة السلام".

ومنذ 2015 توسعت هذه الهجمات إلى وسط مالي وجنوبها، وحتى إلى دول الجوار خصوصا بوركينا فاسو والنيجر.



وتضاف هذه الهجمات إلى نزاعات داخلية أوقعت أكثر من 500 قتيل في صفوف المدنيين في وسط مالي في 2018 بحسب الأمم المتحدة.