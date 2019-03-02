مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: التقرير الأممي بشأن جرائم إسرائيل “إيجابي”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن التقرير الأممي بشأن “جرائم” ارتكبتها إسرائيل ضد فلسطينيين “إيجابي”، معربا عن رغبة السلطة الفلسطينية في البناء عليه.

Advertisements

وعقب منصور، خلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي انطلقت الجمعة في أبوظبي، على تقرير أممي صدر مؤخرا عن لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وكشف عن وجود أدلة على أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية”، في ردها على تظاهرات مسيرات العودة شرقي غزة.

وردا عما يشكله هذا التقرير من انتصار للدبلوماسية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة ولدماء الشعب الفلسطيني، قال: “مع أن التقرير صدر متأخرا، إلا أنه جاء، ونحن نقيم ذلك بشكل إيجابي”.

وتابع: “بطبيعة الحال، في نيويورك، نحن ذهبنا إلى مجلس الأمن لمحاولة استصدار قرار لتوفير الحماية، لكن الأخير قتل بالفيتو (حق النقض)، وذهبنا متحدين من أجل السلام إلى الجمعية العامة، والتي اعتمدت قرار طلبت فيه من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم في غضون 60 يوما تقريرا حول المسائل المتعلقة بتوفير الحماية (لفلسطين)، وقد قدمه”.