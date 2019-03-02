تيموشنكو تتهم الرئيس الأوكراني بالغش الانتخابي

اسماء السيد - كييف: اتهمت يوليا تيموشنكو المرشحة الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الجمعة خصمها الرئيس بترو بوروشنكو بالغش، ما زاد التوتر قبل أقل من شهر على الدورة الأولى من هذه الانتخابات.

زارت رئيسة الوزراء السابقة الجمعة المقر العام للشرطة في كييف لتقدم بحسب أقوالها "أدلة وشهادات تثبت أن هناك تزويرًا وشراء أصوات على نطاق واسع".

وقالت "اليوم الفساد منهجي في كل أوكرانيا"، متهمة نائبًا من حزب بوروشنكو بأنه وراء "نظام هرمي يرمي إلى توزيع المال" لشراء أصوات قبل اقتراع 31 مارس.

وأكدت الشرطة لفرانس برس أنها فتحت تحقيقًا "بين عشرات" القضايا المتعلقة بـ"مخالفة القانون الانتخابي". لكن فريق بوروشنكو الذي وصل إلى الحكم في 2014 وينتقد لفشله في مكافحة الفساد، نفى اتهامات تيموشنكو.

