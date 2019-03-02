اسماء السيد - كييف: اتهمت يوليا تيموشنكو المرشحة الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الجمعة خصمها الرئيس بترو بوروشنكو بالغش، ما زاد التوتر قبل أقل من شهر على الدورة الأولى من هذه الانتخابات.
زارت رئيسة الوزراء السابقة الجمعة المقر العام للشرطة في كييف لتقدم بحسب أقوالها "أدلة وشهادات تثبت أن هناك تزويرًا وشراء أصوات على نطاق واسع".
وقالت "اليوم الفساد منهجي في كل أوكرانيا"، متهمة نائبًا من حزب بوروشنكو بأنه وراء "نظام هرمي يرمي إلى توزيع المال" لشراء أصوات قبل اقتراع 31 مارس.
وأكدت الشرطة لفرانس برس أنها فتحت تحقيقًا "بين عشرات" القضايا المتعلقة بـ"مخالفة القانون الانتخابي". لكن فريق بوروشنكو الذي وصل إلى الحكم في 2014 وينتقد لفشله في مكافحة الفساد، نفى اتهامات تيموشنكو.
كانت هذه تفاصيل خبر تيموشنكو تتهم الرئيس الأوكراني بالغش الانتخابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.