الأمم المتحدة تحض بنغلادش على منح اللاجئين الروهينغا ملاذات آمنة

شددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على ضرورة منح اللاجئين الهاربين من مناطق النزاع ملاذات آمنة، بعد اعلان بنغلادش انها لن تستقبل مجددا لاجئين من أقلية الروهينغا.

وأشار دوجاريك إلى ان "بنغلادش كانت سخية الى أبعد الحدود في الدعم الذي قدمته الى لاجئي الروهينغا"، معتبرا انه "من المهم أن يكون بامكان الاشخاص الذين يفرون من مناطق النزاع ايجاد ملاذ آمن أينما ذهبوا".