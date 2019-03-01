أحكام بالسجن بحق عراقيين وإيراني بعد إدانتهم بتهريب مهاجرين إلى فرنسا

اسماء السيد - باريس: أصدرت محكمة فرنسية الجمعة أحكامًا بالسجن على عراقيين اثنين وإيراني تراوحت بين عام و18 شهرا، بعد إدانتهم بتنظيم تهريب مهاجرين الى المملكة المتحدة في زوارق.

حكم على الايراني (30 عاما) الذي اعتبرته النيابة زعيم المجموعة، بالسجن 18 شهرا، في حين حكم على العراقيين (39 عاما و32 عاما) بالسجن لمدة عام لكل منهما. كما قررت المحكمة منع ثلاثتهم من دخول الاراضي الفرنسية.

بدأ التحقيق في الامر الذي تولته شرطة الحدود، بعدما أبلغ مدير متجر متخصص في المعدات البحرية في ديسمبر 2018 الشرطة بمشتريات مشبوهة لزوارق مطاطية، وقدم رقمي هاتف العراقيين ولوحة تسجيل سيارتهما.

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بعد عملية مراقبة تم توقيفهما في 15 يناير. اما الايراني فقد تم التعرف إليه عبر تتبع مكالماته الهاتفية، قبل توقيفه. وفي التوقيف قدم المشتبه بهم روايات مختلفة، فاعترف أحدهم بالتورط في شبكة تهريب مهاجرين، في حين قال الاثنان الاخران انهما "أرادا التوجه الى انكلترا".

لكن التحقيق أتاح كشف تورطهم في تنظيم سبع رحلات عبر المانش انطلاقا من شواطئ كاليه وسانغات وويسنت واودينغن في شمال فرنسا.

وتعددت منذ بضعة اشهر محاولات عبور المانش بين فرنسا وانكلترا وأحصت الشرطة البحرية الفرنسية 78 محاولة في 2018، وخمسين منذ بداية 2019.

