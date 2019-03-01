يورونيوز: طائرة بوتفليقة تعود إلى الجزائر من جنيف دون وجوده على متنها

أكد مصدر رسمي جزائري لقناة "يورونيوز" أن طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون وجوده على متنها.

وأوضح المصدر أن الرئيس الجزائري استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد.

وفي إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة (81 عاماً) لعهدة رئاسية خامسة، أكد المصدر أن قائد الجيش الجزائري طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى يوم الثالث من آذار وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً، الأسبوع الماضي، أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.

وشهدت الجزائر خروج الآلاف من المتظاهرين المطالبين بعدم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.