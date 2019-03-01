رئيس المخابرات السودانية: لسنا طلاب سلطة ونفخر ونعتز بثقة الشعب فينا

أعلن رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانيى صلاح عبد الله قوش أن "رسالة الجهاز تقوم على المهنية والشفافية والعدل والمحبة والتسامح"، مشيراً إلى "أننا لسنا طلاب سلطة ونفخر ونعتز بثقة الشعب فينا".
وخلال حديث صحفي، واتهم رئيس الجهاز "جهات لم يسمها بالعمل على تشويه صورة الجهاز، وأن هناك حملة منظمة ومركزة لتشويهه".
وأكد صلاح قوش "عدم التهاون في أمن الوطن، لافتاً إلى أنه "لا تهزنا الشائعات والأكاذيب".
وأوضح رئيس المخابرات أنه "يجب أن يجد الشعب السوداني الاطمئنان وأن يستنجد بكم ويجد الأمن والسلام".
وأكد على أن "رسالة الجهاز ليست بث الكراهية والضغائن، وليست ما يصور من يطلق ذلك في الأسافير".
ونوه قوش إلى أن قدرة منسوبي جهاز الأمن تتجلى في امتصاص الإساءات وهم في موقع السلطة، مشيراً إلى أن "الحسنى والإحسان تعني القدرة على الصفح والتعامل بمهنية وفقا للإجراءات القانونية حال المخالفات".
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