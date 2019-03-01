أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثيين عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية. واشارت الحركة الى ان "التحاف نفذ محاولة تقدم واسعة قبالة جبل قيس في جيزان وقد تم التصدي لها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.