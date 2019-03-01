أعلنت الشرطة الجزائرية، في بيان، عن "إصابة 56 شرطيا و7 مواطنين بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات"، مشيرة إلى أن "التجاوزات أدت إلى توقيف 45 متظاهرا منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة وحاولوا اقتحام فندق".
إلى ذلك، بثت وسائل إعلام جزائرية مشاهد مصورة لإحراق مصرف بالعاصمة الجزائر بالإضافة إلى بث أنباء عن سرقة محطات وقود وحدوث أعمال شغب في مناطق متفرقة من العاصمة.
وخرج الآلاف في تظاهرات في مختلف المدن الجزائرية رفضاً لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
للإطلاع على صور التظاهرات في الجزائر:إضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الجزائرية: إصابة 56 شرطيا بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.