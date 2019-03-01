الشرطة الجزائرية: إصابة 56 شرطيا بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات

أعلنت الشرطة الجزائرية، في بيان، عن "إصابة 56 شرطيا و7 مواطنين بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات"، مشيرة إلى أن "التجاوزات أدت إلى توقيف 45 متظاهرا منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة وحاولوا اقتحام فندق".

إلى ذلك، بثت وسائل إعلام جزائرية مشاهد مصورة لإحراق مصرف بالعاصمة الجزائر بالإضافة إلى بث أنباء عن سرقة محطات وقود وحدوث أعمال شغب في مناطق متفرقة من العاصمة.

وخرج الآلاف في تظاهرات في مختلف المدن الجزائرية رفضاً لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

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