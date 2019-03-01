رويترز: مقتل محتج واحد على الأقل في تدافع خلال احتجاج بالعاصمة الجزائرية

أفادت وكالة "رويترز"عن مقتل محتج واحد على الأقل في تدافع خلال احتجاج بالعاصمة الجزائرية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر قد أعلنت عن توقيف 45 شخصا شاركوا في مظاهرات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وإصابة العشرات من عناصر الشرطة.
يذكر أن قناة "يورونيوز" نقلت عن مصدر رئاسي جزائري تأكيده أن طائرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر من دون وجوده على متنها.
وخرج الآلاف من الجزائريين في مسيرات في مختلف المدن الجزائرية رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.
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