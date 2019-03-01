البخاري يكرم القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي

استقبل السفير السعودي في لبنان وليد بن عبدالله البخاري وفداً من القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي التابعة لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات في فيينا، في دارته في اليرزة.

وحضر اللقاء السفير الاسباني خوسيه ماريا دي لا فيري، سفير النمسا ماريان اوربا، القائم باعمال سفارة الفاتيكان في لبنان الاب ايفان سانتوس.

واقام السفير السعودي مأدبة عشاء تكريمية للوفد جرى خلالها تبادل الحوارات الثقافية وما يمثله لبنان من تواصل انساني من خلال تعدد الاطياف فيه والتي تعكس روحية التعايش المشترك.