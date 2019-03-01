محافظ بني سويف: الخدمة الصحية في مستشفى "ناصر المركزي" لم تتأثر

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قال المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، إن الخدمة الصحية بمستشفى ناصر المركزي لم تتأثر بعد الحريق الذي أدى إلى انبعاث أدخنة من مناور أحد أدوار المستشفى، حيث تم على الفور "كإجراء احترازي" فصل التيار الكهربائي واستدعاء سيارات الحماية المدنية، ونقل 9 حالات مرضية من الدور القريب من المنور الذي انبعث منه الأدخنة، إلى مستشفيات الواسطى المركزي وبني سويف النموذجي.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، مساء اليوم الجمعة، إلى المستشفى لتفقد الوضع فيها.

وتفقد المحافظ الأقسام الطبية بالمستشفى خاصة العناية المركزة وعناية القلب والحضانات، مطمئنًا على مستوى الخدمة بها، ووجه بالمراجعة الفنية لكل الدوائر والوصلات الكهربائية في المستشفى، وسرعة إصلاح المتهالك منها، مع مراجعة أعمال الصيانة والكهرباء لكل المبنى وليس بالأقسام الطبية فقط، موجهًا بتشكيل لجنة تضم الشركة المنفذة لأعمال الكهرباء وشركة كهرباء بني سويف، ومختصين من المحافظة لمراجعة أعمال الكهرباء في المسشتفى لوضع حلول جذرية لأية عيوب فنية يتم اكتشافها خلال المراجعة الفنية التي تقوم بها اللجنة.