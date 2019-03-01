الجزائر.. الشرطة تكشف عن عدد المصابين والمعتقلين في مظاهرات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر (د ب أ)

كشف مصدر رسمي بالجزائر، عن إصابة 56 شرطيا واعتقال 45 شخصا، في حصيلة مؤقتة للأحداث التي رافقت المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد الجمعة، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني (مديرية الأمن العام) في بيان لها نشره التلفزيون الحكومي مساء الجمعة، إن 7 مواطنين تلقوا اسعافات فورية من قبل الشرطة.

وأوضحت أن 5 من بين المعتقلين قاموا بالاعتداء على فندق الجزائر الدولي (مملوك للدولة) وحرق سيارة.

وأشارت إلى وقوع اعتداء على مؤسسة بنكية وسرقتها، اضافة إلى ممتلكات خاصة أخرى، موضحة أنه تم استرجاع خزانة مالية تابعة لذات المؤسسة البنكية مع توقيف الجاني.