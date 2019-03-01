تشييع جثمان الشهيد "عاطف قطب" أحد ضحايا حادث حريق محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

شارك المئات من أهالي قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان الشهيد "عاطف قطب حسان جاد" أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي راح ضحيتها 22 وإصابة 45 آخرين.

وأصيب الشهيد في حادث القطار الذي وقع صباح الأربعاء الماضي، أثناء تأدية عملة كشيال في محطة مصر، ونقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وفارق الحياة اليوم الجمعة.

وشيع جثمان الشهيد من المسجد الكبير بالقرية بحضور الدكتور أحمد القزاز، رئيس مجلس ومدينة أشمون، نيابة عن اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، مقدمًا واجب العزاء لأسرة المتوفى، ومتمنيًا لأسرته الصبر والسلوان، والشفاء لجميع مصابي الحادث الأليم.