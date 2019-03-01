محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:
شارك المئات من أهالي قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان الشهيد "عاطف قطب حسان جاد" أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي راح ضحيتها 22 وإصابة 45 آخرين.
وأصيب الشهيد في حادث القطار الذي وقع صباح الأربعاء الماضي، أثناء تأدية عملة كشيال في محطة مصر، ونقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وفارق الحياة اليوم الجمعة.
وشيع جثمان الشهيد من المسجد الكبير بالقرية بحضور الدكتور أحمد القزاز، رئيس مجلس ومدينة أشمون، نيابة عن اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، مقدمًا واجب العزاء لأسرة المتوفى، ومتمنيًا لأسرته الصبر والسلوان، والشفاء لجميع مصابي الحادث الأليم.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان الشهيد "عاطف قطب" أحد ضحايا حادث حريق محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.