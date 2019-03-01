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وزارة الداخليّة السعوديّة تعلن إسقاط الجنسيّة السعوديّة عن حمزة بن لادن

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية عن حمزة أسامة بن لادن.

 

وأوضحت الوكالة اليوم، الجمعة 1 مارس 2019، إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن من السجلات الرسمية.

 

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على "حمزة"، إبن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

 

ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه أحد القادة البارزين لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.

 

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