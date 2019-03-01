أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية صدور أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة بن لادن.
وأوضحت الوكالة اليوم، الجمعة 1 مارس 2019، إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن من السجلات الرسمية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على "حمزة"، إبن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه أحد القادة البارزين لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي، ورصدت مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخليّة السعوديّة تعلن إسقاط الجنسيّة السعوديّة عن حمزة بن لادن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.