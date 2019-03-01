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قبائل حجور تنجح في إسقاط طائرة حوثية مسيرة بحجة

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نجحت قبائل حجور في محافظة حجة، اليوم الجمعة، في إسقاط ثاني طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعدما أسقطت الأولى بمنطقة العرام جنوبي مديرية كشر، وفق ما ذكرته صحيفة

"الوئام" .

 

وتواصل قبائل حجور، تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي، بعد شن عدد من الهجمات على مواقع الانقلابيين حديثاً، وتحريرها من

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سيطرة الحوثي، فضلًا عن استهداف عدد من قادة الميليشيا.

 

وكانت قبائل حجه أعلنت أمس الخميس النفير العام لمساندة قبائل حجور كما اعلن الجيش اليمني عن تحريك 8 كتائب عسكرية لفك الحصار ومساندة القبائل لقتلاع مليشيات الحوثية الانقلابية.

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