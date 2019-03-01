قبائل حجور تنجح في إسقاط طائرة حوثية مسيرة بحجة

نجحت قبائل حجور في محافظة حجة، اليوم الجمعة، في إسقاط ثاني طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بعدما أسقطت الأولى بمنطقة العرام جنوبي مديرية كشر، وفق ما ذكرته صحيفة"الوئام" السعودية.
وتواصل قبائل حجور، تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي، بعد شن عدد من الهجمات على مواقع الانقلابيين حديثاً، وتحريرها من
وكانت قبائل حجه أعلنت أمس الخميس النفير العام لمساندة قبائل حجور كما اعلن الجيش اليمني عن تحريك 8 كتائب عسكرية لفك الحصار ومساندة القبائل لقتلاع مليشيات الحوثية الانقلابية.
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