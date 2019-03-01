وفاة 112 شخصاً في الكونغو الديمقراطية بسبب الكوليرا

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، عن وفاة 112 شخصا خلال 7 أسابيع، جراء إصابتهم بمرض الكوليرا.

وقالت وزارة الصحة في الجمهورية، في بيان لها، إنها سجلت 4 آلاف و716 إصابة بالمرض، منذ مطلع

العام وحتى 17 فبراير المنصرم، توفي منهم 112 مصابا.

وأوضحت أن معظم الحالات شوهدت في ولايات "كاتانجا العليا" و"هوت لومامي" و"تانجانيكا" و"كيفو الجنوبية"، وبلغ معدل

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الإصابات 50 كل أسبوع.

وبحسب إحصاءات رسمية، أودت الكوليرا بحياة أكثر من 900 شخص العام الماضي، فيما بلغت حصيلة عام 2017 حوالي 1190 وفاة.

وينتقل وباء الكوليرا عبر مياه الشرب الملوثة، ويسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلقَ علاجا.