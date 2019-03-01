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المستشار الثقافي المصري بالسعودية يشارك في افتتاح مهرجان الثقافات والشعوب

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شارك الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري رئيس البعثة التعليمة لدى المملكة العربية في افتتاح مهرجان الثقافات والشعوب فى الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة في دورته الثامنة  تحت  رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان وبحضور عدد من السفراء والقناصل والدبلوماسيين لدى المملكة، وأعضاء مجلس الشورى.


وقد افتتح الجناح المصري أمير منطقة المدينة المنورة وكان فى استقباله  المستشار الثقافي المصري لدى المملكة العربية السعودية.


حيث شارك المكتب الثقافي المصري في تنظيم الجناح المصري والذي تضمن قطع أثرية تعبر عن تاريخ مصر القديم و لوحات عن الملامح السياحية  والتاريخيةكما شارك بعض طلاب مدارس مسار المنهج المصري بالمملكة العربية السعودية ، وقام بعضهم بارتداء الملابس الفرعونية.والتي لاقت استحسان الحضور من المسئولين والزوار.

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ويعرض مهرجان الثقافات والشعوب ملامح من ثقافات البلاد المختلفة والمناسبات الاجتماعية والعادات والتقاليد والتراث والموروث الشعبي.


و يُعد هذا المهرجان أحد أهم برامج الجامعة الإسلامية في إطار المسؤولية الاجتماعية لخدمة أهالي المدينة المنورة وزوارها.


وقد زار العزازي معظم اجنحة الدول المشاركة فى المهرجان  الخاصة  بالدول العربية  و بعض الدول الاخري  مثل طاجكستان وباكستان  وافغانستان  وايطاليا وتحدث باستفاضة عن الفروقات الثقافيه التى تميز كل دولة عن الأخرى وكل مشارك بما فيه الثناء على كل منهم ،كما عبر العزازى عن امتنانة لتلك المشاركات التى توصل الحضارات بعضها ببعض بشكل راق راعته المملكة وشاركت فى ايقونته جمهوريه مصر العربيه ممثلة فى مكتبنا الثقافى.

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