حظر الأسلحة الكيميائية تعلن استخدام مادة سامة في دوما السورية

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه تم استخدام مادة سامة في مدينة دوما السورية داخل منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقالت المنظمة في تقريرها حول نتائج التحقيق في الغوطة، الذي نشرته اليوم الجمعة،

إن مادة الكلور هي التي استخدمت على الأرجح أثناء الهجوم الكيميائي في دوما في أبريل عام 2018.

وذكرت المنظمة أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد

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تحليل المعطيات والاستماع إلى شهود العيان، وأخذ العينات.

جدير بالذكر أن المعارضة السورية والدول الغربية اتهمت الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما يوم 7 أبريل 2018.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عقب ذلك هجوما بالصواريخ على الأراضي السورية لـ "معاقبة" دمشق.