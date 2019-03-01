اخبار العالم

كندا تبحث في إجراءات تسليم مديرة هواوي إلى الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، أنها سوف تبحث في إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منج وان تشو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

جاء ذلك في نتبأ عاجل أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.


وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت الشهر الماضي عدة اتهامات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في قضيتين يرجح أن تُفاقما التوتر الذي يسود العلاقات بين واشنطن وبكين. ووجهت آنذاك 13 اتهامًا ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية.

Advertisements


من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
كريستوفر راي إن "الاتهامات تفضح تصرفات هواوي السافرة والمستمرة لاستغلال الشركات الأمريكية والمؤسسات المالية وتهديد سوق العمل العالمي الحر والعادل".


وأوضح المدعي العام الأمريكي بالوكالة ماثيو ويتاكر أن لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.


وأثار توقيف وان تشو في كندا بناء على مذكرة أمريكية توترا كبيرا في العلاقات بين بكين وأوتاوا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندا تبحث في إجراءات تسليم مديرة هواوي إلى الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا