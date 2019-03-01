كندا تبحث في إجراءات تسليم مديرة هواوي إلى الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، أنها سوف تبحث في إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منج وان تشو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في نتبأ عاجل أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت الشهر الماضي عدة اتهامات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في قضيتين يرجح أن تُفاقما التوتر الذي يسود العلاقات بين واشنطن وبكين. ووجهت آنذاك 13 اتهامًا ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية.
من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
وأوضح المدعي العام الأمريكي بالوكالة ماثيو ويتاكر أن لائحة الاتهامات لا تتضمن أي دور مفترض للحكومة الصينية في القضيتين.
وأثار توقيف وان تشو في كندا بناء على مذكرة أمريكية توترا كبيرا في العلاقات بين بكين وأوتاوا.
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