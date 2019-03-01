اجتماع بين رونار ومارك ووت من أجل الحسم في الملتحقين بالمنتخب الأولمبي

سيعقد الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا مع الهولندي مارك ووت، مدرب المنتخب الأولمبي، والمدير التقني الوطني وذلك من أجل تحديد الأسماء التي ستلتحق بالمنتخب الأولمبي، من أجل خوض المباراة المهمة المؤهلة للبطولة الإفريقية لمنتخب أقل من 23 سنة.

وأكد رونار، خلال حوار له مع الموقع الإلكتروني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نشره اليوم الجمعة، أنه لم يحدد بعد الأسماء التي سيسمح لها بالالتحاق بالمنتخب الأولمبي، ” عكس ما يتم الترويج له، وأنه سيحسم في الأمر، خلال الاجتماع المذكور”.

وفي رد عن سؤال حول إن كان حمزة منديل، أشرف حكيمي، نصير المزراوي، ويوسف النصيري سيلتحقون فعلا بالمنتخب الأولمبي، قال رونار إنه ” لم يسمح لهم جميعهم، سيتم تحديد الأسماء لاحقا، وبما أني لم أتحدث فإن الأمر ليس رسمي”.