الرابور مونص: “بنت الستاتي نقالة.. ومنال ليست مغنية راب.. وكاينين بزاف ديال النقالة فالراب”

عبر مغني الراب “مونص” عن رأيه في مغنيات الراب الإناث في المغرب، وأشاد بـ”قرطاس النسا”، وقال عن منال إنها ليست مغنية الراب، بل مغنية صنف آخر من الأغاني، و”إلي”، المعروفة بلقب “بنت الستاتي”، تسرق أغانيها.

“مونص”، الذي التقاه “اليوم24” في مسابقة الراب، التي نظمتها “لاكاج”، أخيرا، أشاد بمثل هذه التظاهرات، وطالب بالاهتمام بهذا النوع من الموسيقى في المغرب، لأنه يحمل رسائل إيجابية.

وتمنى “مونص” أن يتم إبداع “ستايل” في راب مغربي، وأن لا تبقى هذه الموسيقى تابعة لتطور موجة الراب في أمريكا.

واتهم “مونص” بعض مغني الراب، الذين تحفظ عن ذكر أسمائهم بسرقة الألحان، أو الموسيقى، ويستخدمونها في الأعمال، التي يصدرونها.