“ستاند آب” يتصدر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على الأولى.. و”كي كنتي وكي وليتي” خارج التصنيف !

حظي برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية “ستاند آب”، بنسبة مشاهدة عالية في حلقة الأسبوع الماضي، بلغت أكثر من 6.4 مليون مشاهد، وتصدر بذلك قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الأولى، خلال الأسبوع الماضي .

واستحوذ برنامج “ستاند آب”، السبت الماضي، على 52 في المائة من حصة المشاهدة، انطلاقا من عدد المشاهدين، الذين كانوا أمام التلفاز وقت عرض البرنامج، ما يبرز تأثير ذلك على برنامج “كي كنتي وكي وليتي”، الذي يعرض في التوقيت نفسه على القناة الثانية.

ولم يستطع برنامج “كي كنتي وكي وليتي”، الذي يقدمه الإعلامي هشام مسرار، أن يصنف ضمن قائمة أكثر 5 برامج مشاهدة على القناة الثانية، في حين تصدر الترتيب مسلسل “سامحيني” بحلقة بثت، يوم الثلاثاء الماضي، وتابعها 7.7 مليون مشاهد.

ويبرز غياب برنامج “كي كنتي كي وليتي” على قائمة التصنيف، مدى تأثير شعبية برنامج “ستاند آب” على نسب متابعة البرنامج، الذي يبث في الوقت نفسه على “دوزيم”.