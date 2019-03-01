القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجح خبير بالصناعات الميكانيكية طارقان شاهين ذو الـ45 عاما، من ولاية أفيون قره حصار التركية، في صناعة مركبة "إي تي في" الزراعية، باستخدام الخردة، خلال شهرين من الزمن.
وقال شاهين، لـ"الأناضول"، إنه يعمل في مجال الميكانيك منذ قرابة الـ30 عامًا، وقد تمكن من تصميم مركبته الخاصة بعد عجزه عن شراء مركبة زراعية بسبب ثمنها الباهظ.
وأوضح شاهين أنه تمكن من تصميم وإنهاء مركبته خلال شهرين فقط، مستخدما في صناعتها قطع الخردة إلى جانب بعض القطع المستعملة، وبعض الأجزاء الجاهزة.
وأضاف شاهين، أنه أطلق على مركبته اسم "الذئب الوحيد"، وأنها قادرة على السير في الطرقات الوعرة بكل سهولة وسلاسة.
وأشار شاهين إلى أنه عمل بشكل متواصل لمدة شهرين حتى تمكن من تصنيع مركبته التي كلفته نحو 10 آلاف ليرة تركية (نحو 2000 دولار).
وأضاف شاهين، أنه يعتزم إنشاء مركبة أخرى تستخدم في اليابسة والمياه.
وتعتبر هذه المبادرات، التي تمت بتشجيع أصدقائه وعائلته، إحدى الطرق التي يتحايل بها الناس الفقراء على الظروف المعيشية الصعبة، والتي أيضا تسمح باستغلال القطع أو الخردة التي لم نعد بحاجتها، لتصبح مصدر رزق وابتكار متنوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر مركبة زراعية من الخردة للتغلب على غلاء المعيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.