مركبة زراعية من الخردة للتغلب على غلاء المعيشة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجح خبير بالصناعات الميكانيكية طارقان شاهين ذو الـ45 عاما، من ولاية أفيون قره حصار التركية، في صناعة مركبة "إي تي في" الزراعية، باستخدام الخردة، خلال شهرين من الزمن.

وقال شاهين، لـ"الأناضول"، إنه يعمل في مجال الميكانيك منذ قرابة الـ30 عامًا، وقد تمكن من تصميم مركبته الخاصة بعد عجزه عن شراء مركبة زراعية بسبب ثمنها الباهظ.

وأوضح شاهين أنه تمكن من تصميم وإنهاء مركبته خلال شهرين فقط، مستخدما في صناعتها قطع الخردة إلى جانب بعض القطع المستعملة، وبعض الأجزاء الجاهزة.

وأضاف شاهين، أنه أطلق على مركبته اسم "الذئب الوحيد"، وأنها قادرة على السير في الطرقات الوعرة بكل سهولة وسلاسة.

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وأشار شاهين إلى أنه عمل بشكل متواصل لمدة شهرين حتى تمكن من تصنيع مركبته التي كلفته نحو 10 آلاف ليرة تركية (نحو 2000 دولار).

وأضاف شاهين، أنه يعتزم إنشاء مركبة أخرى تستخدم في اليابسة والمياه.

وتعتبر هذه المبادرات، التي تمت بتشجيع أصدقائه وعائلته، إحدى الطرق التي يتحايل بها الناس الفقراء على الظروف المعيشية الصعبة، والتي أيضا تسمح باستغلال القطع أو الخردة التي لم نعد بحاجتها، لتصبح مصدر رزق وابتكار متنوعين.