شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تنظم للإطاحة بحكم تميم والان مع التفاصيل
وأكد بن فهد المقيم خارج قطر منذالإنضمام للمعارضة أن هناك تجهيزات لمواجهة ظلم تنظيم الحمدين ، قائلاً : في القريب العاجل يطلع للعلن، وترجع قطر لحضنها الخليجي والعربي وليس التركي والإيراني ، وفقاً للعربية .
وتابع : النظام الحالي لا يرضينا ولا يرضي دول الخليج وساهم في تدمير عدة دول عربية بينها سوريا وليبيا ، وأدى إلى خروج الكثير من أبناء قطر من وطنهم بسبب الاستعمار التركي لقطر، وارتفاع حدة الفساد المالي والإداري .
وأكد الشيخ عبد الله أن هناك حملات دهم وتفتيش لمنازل القطريين الداعمين للمعارضة ، بالإضافة إلى المناصرين من أبناء الأسرة الحاكمة والذين تتخطى نسبتهم 75% .
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة القطرية تنظم للإطاحة بحكم تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.