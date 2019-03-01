شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تنظم للإطاحة بحكم تميم والان مع التفاصيل

تواصل المعارضة القطرية سعيها الحثيث لنصرة أهدافها في التخلص من نظام تميم ، حيث كشف القيادي المعارض الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني، عن وجود حراك معارض لنظام في الدوحة سيتم الكشف عنه في القريب العاجل .

وأكد بن فهد المقيم خارج قطر منذالإنضمام للمعارضة أن هناك تجهيزات لمواجهة ظلم تنظيم الحمدين ، قائلاً : في القريب العاجل يطلع للعلن، وترجع قطر لحضنها الخليجي والعربي وليس التركي والإيراني ، وفقاً للعربية .

وتابع : النظام الحالي لا يرضينا ولا يرضي دول الخليج وساهم في تدمير عدة دول عربية بينها سوريا وليبيا ، وأدى إلى خروج الكثير من أبناء قطر من وطنهم بسبب الاستعمار التركي لقطر، وارتفاع حدة الفساد المالي والإداري .

وأكد الشيخ عبد الله أن هناك حملات دهم وتفتيش لمنازل القطريين الداعمين للمعارضة ، بالإضافة إلى المناصرين من أبناء الأسرة الحاكمة والذين تتخطى نسبتهم 75% .