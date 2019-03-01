شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يدعو إيران لمراجعة سياساتها في المنطقة والان مع التفاصيل
دعا وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الجمعة، إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية.
وقال الشيخ عبدالله خلال مخاطبته اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي: ”ندعو إيران لوقف دعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة“، مطالبا بدور أكبر لمنظمة التعاون الإسلامي في صون الأمن والسلم بفعالية.
كما دعا إلى التعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب، واعتماد تدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام.
وانطلقت صباح اليوم الجمعة أعمال اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة 56 دولة عضواً وخمس دول بصفة مراقب، إلى جانب جمهورية الهند، كضيف شرف.
وعلى طاولة أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ملفات ساخنة أبرزها التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، والدور الإيراني السلبي، وسط دعوات لطهران بتغيير سلوكها.
وتتصدر المشهد في هذه الدورة القضية الفلسطينية، حيث شدد المشاركون على التأكيد على المطالب المشروعة بما فيما إقامة دول فلسطينة مستقلة ودعم الأنروا.
ويختتم الاجتماع يوم غد ويراد منه بحث فرص التنمية والتعاون البيْني تحقيقاً لشعار الدورة وهو “خارطة الطريق للإزدهار والتنمية” وتحويله واقعاً ملموساً، عبر استشراف الفرص المواتية.
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