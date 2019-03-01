شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله النيجيري سلاح الدوحة وطهران في غرب إفريقيا والان مع التفاصيل

تنظيم الحمدين تسلل إلى دول غرب إفريقيا في محاولة لتنفيذ أجندة إيرانية، فسعى لإضافة ذراعًا إرهابيًا جديدًا بجانب دعمه لجماعة بوكو حرام بهدف زعزعة الاستقرار و لإفساد الانتخابات الرئاسية في نيجيريا.

تورطت الدوحة أكثر من مرة في إشعال الأوضاع بالمنطقة، بذلت كل ماتملك لتمزيق دول القارة ونهب ثرواتها النفطية للسيطرة على موارد دول غرب أفريقيا بعد تفكيك حكمتها وزعزعة الاستقرار فيها.

دعم تميم بجانب نظام الملالي في إيران الجماعات الشيعية المتطرفة، أتباع إبراهيم الزكزاكى التي تعرف باسم حزب الله النيجيري ليكون سلاح الشيطان في منطقة زاريا.

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تعاونت الدوحة مع طهران وحزب الله للتوغل داخل أبوجا، ولزيادة حدة التوتر في غرب إفريقيا، فمولوا أنصار الشيعي المحبوس منذ 2015 بالأسلحة والذخائر، مما زاد من المواجهات بين الحركة الشيعية والسلطات النيجيرية.

كشف معهد الشرق الأوسط للدراسات مخطط ثلاثي الشر، رصد تمويل تميم والملالي لحزب الله اللبناني بهدف تدريب ميليشيات نيجيرية بجنوب لبنان، بجانب تصعيد مسؤولين في مراكز قيادية لتدريب مجندين في نيجيريا.

وكان أمير قطر قد اتجه إلى دول غرب أفريقيا، في جولة اعتبرها البعض محاولة لاستعادة نفوذ قد تكون خسرته في شرق أفريقيا في حين يرى آخرون أنها تأتي في سياق جهد قطري متصل منذ أعوام في دعم جماعات التطرف والتشدد في القارة السمراء بما يلتقي مع الجهد التركي في الشرق والذي يستهدف دعم حركة الشباب الإرهابية في الصومال وجماعات أخرى.

تشمل الجولة الإفريقية ستة بلدان؛ هي مالي وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وغينيا والسنغال، ويرى متابعون أن قطر تسعى بتحرك أميرها إلى إيجاد موطئ قدم في منطقة كانت وبالا على استقرارها، طيلة الأعوام الماضية. وشكلت قطر شريانا دائما للإرهاب في عدد من بلدان إفريقيا، فمالي مثلا تحولت إلى أرض خصبة للإرهابيين، بسبب دعم قطري منقطع النظير. كما يستهدف السعي القطري لموطئ قدم في غرب افريقيا استمرار جهدها التخريبي في دول شمال افريقيا العربية كمصر وليبيا، التي منيت جهودها فيها بانتكاسات متتالية مع تراجع دور الجماعات الارهابية التي تدعكها الدوحة.