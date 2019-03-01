شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستغل المرضى وتوهمهم بالعلاج في الخارج والان مع التفاصيل

تنظيم الحمدين كرس معاناة القطريين باستغلالهم واستنزافهم، لم ينظر إلى الأزمة التي تعاني منها الدوحة منذ المقاطعة العربية وتاجر بآلام المرضى ووهمهم بالسفر للخارج للعلاج لسلب أموالهم.

رصدت صحيفة الشرق القطرية معاناة المواطنين مع عصابة الدوحة، ألقت الضوء على شكاوى القطريون بسبب تعسف لجنة العلاج في الخارج مع المرضى التي تجبرهم على العودة بعد 3 أشهر بحجة توافر العلاج بالدوحة.

تسال المواطنون .. لماذا تقبل طلبات السفر للخارج في بادئ الأمر؟! ، متهمين مؤسسة حمد الطبية بالمساهمة في المخطط المشبوه بالمتاجرة بآلامهم، حيث يجبرون على العودة إليها لاستكمال علاجهم لاستنزاف المرضى.

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أكد القطريون أنهم لا يثقون في العلاج بمستشفيات الحمدين، لأنها تمنحهم مواعيد متباعدة وتتجاهل آلامهم فيتعرضون لانتكاسة من جديد بعد إهمال العصابة القطرية لهم .

وكان مجلس الشورى القطري قد رصد زيف ادعاءات حكومة تميم العار، حيث عرى أحمد بن عبدالله رئيس المجلس الوضع المأساوي للقطاع الطبي في قطر، وأكد تجاهل القطريين طبيا والاهتمام بالأجانب.

كما رصد رئيس المجلس عدم الالتزام بالمواعيد وسوء خدمات الطوارئ بالمستشفيات، وطالب بتحديد صرف الأدوية وتوزيع فرص العلاج بعيدا عن المحسوبيات.