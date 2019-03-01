شكرا لقرائتكم خبر عن رفض بريطاني لإقامة مونديال 2022 في قطر والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن 6% فقط من البريطانيين يعتقدون أن قطر هي البلد المناسب لاستضافة كأس العالم في 2022، هذا في الوقت الذي يرغب فيه معظم المشجعين أن تتدخل إنجلترا وتتقدم بعرض لاستضافة المونديال، وتقوم بمجهود لمنع قطر من التنظيم والحلول بدلًا منها كدولة منظمة.

ووفقًا لدراسة نشرها مكتب ”IPSOS MORI “ ، فلقد كشفت البيانات مدى معارضة بريطانيا الساحقة لقطر 2022، فأغلب البريطانيين ضد تنظيم قطر للمونديال و51% يعتبرون أن منحها التنظيم كان غير مستحق، وأنها اشترت أصوات الأعضاء للفوز بالتنظيم.

وهناك نسبة كبيرة تصل إلى 58% تريد من إنجلترا أن تحاول الفوز باستضافة كأس العالم، حيث لم تستضفها سوى مرة واحدة فقط في العام 1966.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية ، فأن مشاكل الخمور والإقامة والصراع الجيوسياسي لقطر مع عدد من دول الشرق الأوسط سيؤثر على مشجعي كرة القدم في مونديال2022.

كما أن فكرة إقامة بطولة كأس العالم في فصل الشتاء ستسبب في مشكلات للدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى الفرق الأوروبية الكبرى الأخرى في كرة القدم.

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ويرى البريطانيون -أيضًا- أن صغر مساحة قطر تعيق استيعابها لكل الجماهير، التي ترغب في مشاهدة كأس العالم ومتابعة منتخبات بلدانها من الملاعب مباشرة.

ويعتقد البريطانيون أن المشجعين سيلجأون لمدينتي دبي أو أبوظبي في الإمارات على بعد حوالي 200 كيلومتر من الدوحة ليتمكنوا من الإقامة والتنقل لمشاهدة منتخبهم وهي مسافة بعيدة ومكلفة.

وتبقى المقاطعة العربية أكبر عائق أمام قطر، حسب الجماهير البريطانية، فالاقتصاد القطري تضرر من الأمر، والعلاقات مع جيرانها شبه مقطوعة، ما سيصعب الأمر على الجماهير للإقامة في الإمارات والسفر للدوحة.

وعادت الصحيفة لإلقاء الضوء على الاتهامات التي مست حصول قطر على تنظيم المونديال، من خلال التجسس واستعمال عناصر سابقة في المخابرات الأمريكية، وأكدت أن الأمر كان يستحق فتح تحقيق من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة، أن التحقيقات أشارت إلى أن قطر خرقت القوانين فيجب معاقبتها والمطالبة بعدم تكرار أفعالها المنافية للقوانين.