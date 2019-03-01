شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصفع تميم.. ويكسر القواعد لتجنب لقاء أمير قطر والان مع التفاصيل

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة العديد الجوية العسكرية الأمريكية في قطر، قبل إكمال رحلته إلى فيتنام لحضور القمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وفضل الرئيس الأمريكي الهبوط في قاعدة العديد الجوية بالدويلة الخليجية، باعتبارها أرض أمريكية لا تخضع للسيادة القطرية، على مطار الدوحة للتزود بالوقود في إهانة واضحة لتميم بن حمد حاكم قطر،

جدير بالذكر أن القاعدة الأمريكية في قطر يتمركزفيها نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة الدوحة.، ولم يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة الدوحة منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، كما صرح ترامب في العديد من المناسبات عن رفضه للدور القطري في دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة، كما وأعلن تأيده لقاطعة السعودية والإمارات والبحرين لقطر بسبب دعمها للتطرف والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.