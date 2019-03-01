شكرا لقرائتكم خبر عن باحميد يبحث مع وكيل الخارجية الماليزي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والان مع التفاصيل

التقى سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد ، اليوم، وكيل وزارة الخارجية الماليزي لشؤون غرب آسيا فيروز روزالي، وناقشا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات.

واستعرض السفير باحميد مستجدات الأوضاع في بلادنا لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ مشاورات السويد المتعلقة بإعادة الانتشار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأوضح السفير باحميد موقف الجانب الحكومي اليمني الداعم للاتفاق وموافقته على تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، وما أبدته الحكومة الشرعية من تعاون مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال لوليسيغارد وكذا برنامج الغذاء العالمي في سبيل الوصول إلى مخازن الحبوب في مطاحن البحر الأحمر التي قامت مليشيا الحوثي الانقلابية بقصفها وإحراق ٢٠ بالمائة من مخزونها واعاقت الوصول إليها لعدّة أشهر معرضة هذا المخزون الحيوي الذي سيستفيد منه ملايين اليمنيين لخطر التلف وعدم الصلاحية.



وجدد باحميد استعداد الحكومة الشرعية لنقل المساعدات الإنسانية من مطاحن البحر الأحمر عبر الخط الساحلي الآمن الواقع تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية.