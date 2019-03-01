شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يطلع على التحضيرات الجارية لإقامة معرض الشهر الكريم التجاري والصناعي والان مع التفاصيل

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على التحضيرات الجارية لإقامة معرض الشهر الكريم التجاري والصناعي والتسويقي النوعي الثاني بوادي حضرموت والذي تنظمه مجموعة الماهر التجارية بالتنسيق مع مكتب وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة وادي وصحراء حضرموت .

واستمع وكيل المحافظة بحضور مديرا عموم الصناعة والتجارة والشباب والرياضة بالوادي والصحراء أنور باشعيوث وعلي باشعيب إلى شرح واف من رئيس مجلس إدارة مجموعة الماهر التجارية عبدالله أبوبكر الجنيد على مستوى التحضير والاستعداد للمعرض المزمع إقامته خلال شهر شعبان القادم بمشاركة عدد من الشركات التجارية، لافتا بأن المعرض يهدف إلى الارتقاء والنهوض بالحركة التجارية والاقتصادية بحضرموت وتنشيطها وتوفير جميع احتياجات ومتطلبات المواطنين بأسعار مناسبة .

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وتطرق الجنيد إلى الأنشطة الرياضية المختلفة التي تنظمها المجموعة في إطار الشراكة مع مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء بهدف الاستفادة من الطاقات الشبابية والحفاظ عليهم من الانجرار خلف الآفات المدمرة والدعوات الضارة ، مثمنا دعم واهتمام السلطة المحلية بالقطاعات الخاصة وتقديمها كافة التسهيلات لإنجاح مشاريعها المختلفة .

وأشاد وكيل المحافظة بالدور الريادي لمجموعة الماهر التجارية في تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة ، معربا عن إعجابه بمعرض الشهر الكريم الذي يسهم في تخفيف معاناة المواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة ، داعيا إلى الاستفادة من تجربة العام الماضي وتطويرها من خلال تحديد تجمعات مختلفة في عدد من المديريات .

حضر اللقاء المدير التنفيذي لمجموعة الماهر التجارية وليد الحسين ومدير إدارة الموارد البشرية بالمجموعة حسين محيفوظ ومدير إدارة إدارة الأسواق بالمجموعة عبدالله حميد.