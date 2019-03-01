الحكومة اليمنية تدعو إيران إلى التوقف عن دعم الحوثيين والالتزام بمبادئ “التعاون الإسلامي”

دعا وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إيران إلى الالتزام بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والتوقف عن دعم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالأموال والأسلحة والتوقف عن زعزعة أمن المنطقة من خلال دعم الجماعات المسلحة وانتهاج سياسة احترام حق الجوار، والالتزام بمبادئ القانون الدولي.

واستعرض اليماني، في كلمة اليمن بالمؤتمر الوزاري الـ 46 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التطورات السياسية والإنسانية في بلاده، وما يعانيه من أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم وحرب أشعلتها مليشيات الحوثي لفرض معتقداتها على الغالبية العظمى من الشعب اليمني، مؤكدًا أن المليشيات الانقلابية لا زالت تماطل وتراوغ في تنفيذ تلك الاتفاقات، وترفض مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية وتعيق عمل الأمم المتحدة رغم مضى أكثر من شهرين ونصف على إعلان اتفاق استكهولم، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال اليماني ” إن الحكومة الشرعية لا تقر بمبدأ الفشل في تنفيذ مخرجات السويد لأن الفشل سيعيدنا إلى مربع الحرب في الحديدة وسيسقط الزخم الذي ترتب عنه اتفاقات ستوكهولم والدعم الدولي غير المحدود لحل الأزمة اليمنية”.