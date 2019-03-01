الان تتابع بريطانيا تطالب الحوثيين بـ”انسحاب فوري” من ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، بالانسحاب “فورا” من ميناء الحديدة. وكتب على “تويتر”، عقب لقاء جمعه في مسقط مع رئيس وفد الحوثيين في محادثات السلام، محمد عبد السلام: “أرحب بالتقدم في مباحثات ميناء الحديدة، لكن يجب انسحاب قوات الحوثي فورا للحفاظ على الثقة في اتفاق ستوكهولم والسماح بفتح قنوات إنسانية حيوية”. ويقوم الوزير البريطاني بجولة تشمل سلطنة عُمان والسعودية ودولة الإمارات، للتباحث بشأن عملية السلام في اليمن.

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