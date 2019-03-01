وزارة الزراعة السودانية تؤكد دعم مركز الخرطوم

تفقد مدير وزارة الزراعه والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم الدكتور فتح الرحمن منصور مركز الخرطوم للصادرات البستانية بامدوم بمحلية شرق النيل بغرض الوقوف علي سير العمل بالمركز الخاص بتصدير المنتجات الزراعية للاسواق الخارجية.

واكد مدير المركز عبدون عوض انه تم تصدير عدد من الشحنات للاسواق العربيه والاوربيه وقال ان المركز يسعي الي تجويد المنتجات السودانية والاستعانه بخبراء في المجال والعمل علي زيادة الصادرات وتنويع المحاصيل المنتجه.

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من جهته اكد مدير وزارة الزراعه حرص وزارته علي التعاون مع المركز لزيادة الصادرات وتطوير التجربه لتتمكن المنتجات الزراعية من المنافسة في الاسواق العالمية، ودعا الي الدخول في الزراعه التعاقدية وتحفيز المنتجين لزيادة الانتاج واستمرارية التصدير وفتح اسواق جديده للمنتجات السودانية،

وفي السياق ذاته وقف مدير وزارة الزراعه علي العمل الجاري في تشييد الثلاجات المبرده بالمركز والتي تحتوي علي اربعه وحدات بسعة الفين طن .