أخبار السودان.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق المحلية

تدهورت أسعار الدولار اليوم الجمعة بمستوى غير مسبوق ، بعد أن مرت بتذبذب شديد خلال الايام الماضية، وسجل سعر الدولار اليوم أدني المستويات. وكشف تجار عملة خلال جولة للانتباهة أون لاين بالسوق العربي عن تراجع سعر شراء الدولار الى (53-52) جنيها، والبيع الى حوالي (50) جنيها.

وعزا متعاملون انخفاض الاسعار الى الحملات المكثفة وخوف التجار من قانون الطوارئ، الامر الذي ادى الى هروبهم من الاسواق.

وتوقع تجار استمرار انخفاض اسعار الدولار بالسوق السوداء ونصحوا كل من يملك عملات حرة بالاسراع في التخلص منها تفاديا للخسارة