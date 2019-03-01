شكرا لقرائتكم خبر عن 10 جرحى على الأقل في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة الجزائرية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)أصيب عشرة أشخاص على الأقل اليوم (الجمعة) في العاصمة الجزائرية في مواجهات لا تزال مستمرة بين الشرطة ومجموعات من الشبان، على هامش مظاهرات حاشدة مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب مراسلي فرانس برس.
وذكر المراسلون أن العديد من الجرحى أصيبوا في رؤوسهم جراء التصدي لهم بهراوات أو رشقهم بحجارة من جانب عناصر الشرطة.
وعمدت الشرطة إلى اطلاق الغاز المسيل للدموع في شكل كثيف في محاولة لتفريق مجموعة من نحو مئتي متظاهر على بعد حوالى 1,5 كلم من القصر الرئاسي.
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