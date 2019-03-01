شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام غاز الكلور في الهجوم على دوما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لاهاي)

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير نهائي نشرته اليوم (الجمعة)، أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في أبريل 2018.

وقالت المنظمة ان ثمة «دوافع منطقية تتيح القول إن عنصرا كيميائيا تم استخدامه كسلاح في السابع من أبريل 2018» خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، مضيفة أن «هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور».