شكرا لقرائتكم "حظر الكيمياوي" تؤكد استخدام الكلور بدوما في أبريل 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن مفتشيها خلصوا إلى أن "مادة كيمياوية سامة" تحتوي على الكلور استخدمت في هجوم في دوما بسوريا في أبريل/نيسان 2018.
وكانت دوما في ذلك الوقت خاضعة لسيطرة جماعات من المعارضة المسلحة ومحاصرة من قوات موالية للنظام السوري. وأسفر الهجوم الذي وقع في السابع من أبريل/نيسان عن مقتل عشرات المدنيين، ودفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية لأهداف تابعة للنظام السوري.
وقالت المنظمة إن المعلومات التي جمعتها قدمت "أسساً معقولة للقول إن مادة كيمياوية سامة استخدمت كسلاح في السابع من أبريل/نيسان عام 2018".
وقالت المنظمة في بيان إن "هذه المادة الكيمياوية السامة كانت على الأرجح الكلور الجزيئي".
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