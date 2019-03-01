اليوم السابع - كتب - سيد الخلفاوى
أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أكد أن كل مستشفيات القاهرة ستكون فى حالة طوارئ خلال البطولة التى ستبدأ يوم 21 يونيو القادم وتختتم فى 19 يوليو، خاصة المستشفيات القريبة من الفعاليات ونشر سيارات الإسعاف المجهزة مع التأكد من وجود طبيب بكل سيارة.
وأوضح بيان للمحافظة اليوم، الجمعة، أن المحافظ أكد استعداد محافظة القاهرة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر عقدها خلال يونيو القادم، والتى...
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: شاشات عرض مجانية بجميع ميادين العاصمة لبث مباريات كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.