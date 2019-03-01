محافظ القاهرة: شاشات عرض مجانية بجميع ميادين العاصمة لبث مباريات كأس الأمم

اليوم السابع - كتب - سيد الخلفاوى



أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أكد أن كل مستشفيات القاهرة ستكون فى حالة طوارئ خلال البطولة التى ستبدأ يوم 21 يونيو القادم وتختتم فى 19 يوليو، خاصة المستشفيات القريبة من الفعاليات ونشر سيارات الإسعاف المجهزة مع التأكد من وجود طبيب بكل سيارة.

وأوضح بيان للمحافظة اليوم، الجمعة، أن المحافظ أكد استعداد محافظة القاهرة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر عقدها خلال يونيو القادم، والتى...