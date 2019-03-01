"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

اليوم السابع
اليوم السابع - كتب - مدحت وهبة
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر مارس، بعد غد الأحد، من خلال منافذ مكاتب التأمينات مع تيسير عمليات الصرف وضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة .
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر مارس، اعتباراً من أمس الجمعة لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب...
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