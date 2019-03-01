السعودية تجرد نجل بن لادن من الجنسية

اليوم الجديد أعلنت وزارة الخارجية السعودية تجريد حمزة نجل أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة من الجنسية. وأكد بيان الخارجية السعودية، أنها أسقطت عن نجل بن لان كافة حقوقة بسبب انتمائه لتنظيم القاعدة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عرضت، أمس الخميس، مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى "تحديد هوية أو مكان" حمزة في أي بلد، واصفة إياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم القاعدة، وفقا لـ"رويترز".

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