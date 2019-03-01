الجيش نعي العميد الركن المتقاعد فايز كلاكش

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد فايز كلاكش، الذي توفي بتاريخ 28/2/2019، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
* من مواليد: 1/ 7/1939- بلاط - مرجعيون.
* تطوّع في الجيش بتاريخ 1/10/1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/1993.
* حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
* تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
* متأهل وله /4/ أولاد.
يقام المأتم بتاريخ 2/3/2019 بعد صلاة الظهر في بلدة بلاط - مرجعيون.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة وبتاريخ 7/3/2019 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي- الرملة البيضاء- خلف المديرية العامة لأمن الدولة.
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